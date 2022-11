No hubo ganador en sorteo Powerball ¡nuevo premio mayor!

Charlotte, NC.- En el sorteo de Powerball, este miércoles 2 de noviembre, no hubo ganador del premio mayor de $1.200 millones, lo que lleva al nuevo premio mayor de $1.500 millones.

El Powerball fue 23, y los números ganadores de este sorteo son: 2-11-22-35-60. Por el momento, se estima que estos $1.500 millones es considerado el nuevo premio mayor para el próximo sábado 5 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado de Powerball, si el titular ganador elige la opción de suma global, este generaría un pago único de $745.9 millones. Además hay una opción de pago anual que se distribuye en 30 pagos a lo largo de 29 años.

Hasta el momento, en los últimos 39 sorteos consecutivos de Powerball no ha habido ganador desde agosto. Lo que ha acumulado uno de los más grandes premios de la historia en Estados Unidos.

Hasta ahora el récord del mayor premio de Powerball acumulado es de $1.585 millones. Este fue compartido por ganadores de Florida, Tennessee y California en enero de 2016. Para julio de 2022 el premio acumulado de Mega Millions fue de $1.337 y el boleto cayó en Illinois.

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/hlHFxR4hxn pic.twitter.com/gHIR9ysXpT

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 3, 2022