Buscan boleto ganador de $1.34 mil millones de Mega Millions

Chicago, IL.- El boleto ganador de un premio de lotería de $1.34 mil millones de Mega Millions no ha reclamado el premio, luego de comprar un solo boleto en la gasolinera Speedway de Des Plaines, en Illinois.

El premio se sorteó el 29 de julio de Mega Millions, y es considerado el tercer mayor premio de lotería en la historia de Estados Unidos. El ganador de este premio no aparece desde hace un mes.

En respuesta a esta situación, los funcionarios de la lotería explicaron que el titular del boleto ganador pareciera que no supiera haber ganado el premio mayor. En su defecto, puede estar reuniendo las emociones necesarias y no se ha contactado con nadie.

