Niño superdotado aprendió a leer por sí solo a los 2 años

Portishead, Reino Unido.- Un niño británico superdotado de tan solo 4 años de edad fue aceptado por la Asociación Internacional de Superdotados (Mensa) en Reino Unido como el miembro más joven, por aprender a leer por sí mismo cuando tenía 2 años, además puede contar hasta 100 el seis idiomas distintos al inglés.

Este niño británico responde al nombre de Teddy y vive en la localidad de Portishead. Beth Hobbs, la madre de Teddy, aseguró que su hijo aprendió a leer a sus 26 meses, «viendo la televisión infantil y copiando los sonidos de las letras».

Por su parte Mensa solo acepta a los miembros superdotados que superen los 98 puntos en una prueba de inteligencia. En el caso de Teddy, la Mensa lo aceptó a sus 3 años de edad.

A propósito de esto la madre de Teddy, Hobbs, «Comenzó a trazar las letras. Cuando lo enviamos de regreso a la guardería después del cierre por la covid les dijimos a los profesores que pensábamos que había aprendido a leer por sí mismo».

'Mummy, I'm counting in Mandarin'

A toddler has become Britain's youngest member of Mensa. Before he turned three, Teddy Hobbs had taught himself to read and count to 100 in seven languages, including Chinese

His mum Beth and Teddy himself spoke to @JustinOnWeb pic.twitter.com/V2kHSkR6fz

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) January 23, 2023