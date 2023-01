Niño de 5 años sigue desaparecido en California por inundaciones

Montecitos, CA.- Durante las inundaciones del centro de California la camioneta de Kyle Doan, estaba siendo arrastrada con su hijo adentro, un niño de 5 años que ahora está desaparecido y que en ese momento alentó a su madre, «No te preocupes, mami».

El padre del niño de 5 años desaparecido, Brian Doan comentó, «Él no estaba entendiendo lo que estaba pasando». Asimismo declaró, «Pero estaba tan tranquilo hablando con mi esposa mientras todavía estaban en el auto».

La fuerte tormenta azotó las últimas horas la costa oeste, transformando las calles en ríos lo que obligó el cierre de las principales carreteras de California.

Durante estas inundaciones al menos 20 personas han muerto. De esta manera, el portavoz de la California Governor’s Office of Emergency Services etiquetó el fenómeno como «uno de los desastres más letales en la historia de nuestro estado».

The Sheriff’s Office has issued a Press Release regarding the search for missing 5-year-old Kyle Doan.https://t.co/svE5YAOt0h pic.twitter.com/3vCLvUzMxj

— SLO County Sheriff (@SLOSheriff) January 10, 2023