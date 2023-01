Actividades para niños en edad escolar en centros recreativos

Charlotte, NC.- ¿Buscas actividades para tus hijos fuera de la escuela? Aprovecha los programas que ofrecen los centros recreativos de Mecklenburg.

Diferentes establecimientos en el condado ofrecen actividades para los niños y adolescentes desde los 3 años hasta los 16 años de edad en los que ocuparán su tiempo de manera recreativa y didáctica.

Las opciones son ofrecidas por el Departamento de Parques y Recreación del condado Mecklenburg.

Los centros recreativos como Arbor Glen Outreach Center, David B. Waymer Recreation Center, entre otros abren sus puertas para que los niños y adolescentes tengan entretenimiento después de la escuela y en días sin clases.

School out and need a place to play? Try our School Day Outs at our recreation centers! And save this link for summer camp registration, which starts March 1: https://t.co/d6DDj27z48 pic.twitter.com/dTYSW0GhNR

— Park and Recreation (@MeckParkRec) January 21, 2023