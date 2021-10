Netflix ya estrenó «On My Block» la última temporada

Los Ángeles, LA.- Este lunes, se estrenó en Netflix la cuarta temporada de «On my block». Una comedia de 10 episodios sobre el paso a la vida adulta protagonizada por un grupo de amigos inteligentes y espabilados que deben arreglárselas para maniobrar en un instituto de un barrio conflictivo.

Después de que la temporada 3 de «On My Block» concluyó con un suspenso que muestra a los personajes dos años en el futuro, los fanáticos se sienten aliviados de que la serie de Netflix haya regresado oficialmente para una cuarta temporada.

Desde su estreno en 2018, la dramaturgia para adolescentes se ha ganado elogios de la crítica y los fanáticos por presentar una amplia gama de personajes e historias.

Por su parte, «On My Block» tiene lugar en el barrio ficticio de Freeridge de Los Ángeles, y sigue a un grupo de cuatro mejores amigos y sus familias extendidas.

On My Block Season 4 goes to the future by looking to the past.

The final season is now on Netflix. pic.twitter.com/q4LqvGwny8

— Netflix (@netflix) October 4, 2021