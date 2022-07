Mezcal Mexicano reconocida por Robert Parker Wine Advocate

Querétaro, México.- La plataforma Robert Parker Wine Advocate, anunció que el Mezcal Mexicano será la primera bebida distinta al vino al que le harán reseña, en el suplemento especial «Mezcal Review».

Tanto en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, como del Robert Parker Wine Advocate, se busca ampliar y profundizar la experiencia de consumir bebidas ancestrales, en este caso, para promover la cultura de México.

Ver más: Gastronomía hispana en Premios World 50 Best Restaurants

Básicamente la reseña está basada en la experiencia de Emma Janzen, una crítica veterana de bebidas y licores. Además, es la autora del libro, «Mezcal: The History, Craft & Cocktails of the World’s Ultimate Artisanal Spirit«, que fue nominado al premio de la Fundación James Beard en 2018.

En este sentido, la plataforma destacó que los consumidores mexicanos podrán conocer las mejores recomendaciones de la gastronomía de México. Además agregó que hubo un descubrimiento novedoso del mezcal de pechuga infundido con conejo. Un estilo con una infusión de carne, fruta o hierbas.

Spain: Make Rioja Great Again! Rioja is Exploding! Well, perhaps not quite, but it is at least igniting… Read @LuisGutierrezSD's full report and 600+ tasting notes here: https://t.co/sGKhaKo5TY pic.twitter.com/mY7DMLKAcL

— Robert Parker Wine Advocate (@Wine_Advocate) July 15, 2022