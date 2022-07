Gastronomía hispana en Premios World 50 Best Restaurants

Charlotte, NC.- En los premios World 50 Best Restaurants resaltó la gastronomía hispana como las de Perú, México y Brasil, para seguir con la inigualable presencia como el restaurante peruano en Lima, Central.

En este sentido, el restaurant limeño Central liderados por los chefs Pía León y Virgilio Martínez, escaló tres puestos, para ubicarse en el segundo lugar. Además, fue reconocido como The Best Restaurant in South America.

Al mismo tiempo, el restaurant Maido, también ubicado en Lima que se dedica a la fusión peruano-japonesa, fue reconocido entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Pese a que descendió del séptimo puesto en 2021 al escalón número 11.

La gastronomía hispana se fortalece con 10 restaurantes en los World 50 Best Restaurants

Para cerrar la categoría de restaurantes de Perú en los premios World 50 Best Restaurants, el también restaurant de Lima, Mayta se incorporó en esta selecta lista en el puesto 32, aunque ya había figurado en ella en el año 2020.

Por su parte, otro gratificante ascenso fue el que cosechó A Caso do Porco de Brasil. Este restaurant fue concebido como una fiesta porcina que subió 10 puestos, ubicándose en el séptimo lugar.

Asimismo, otro restaurante de Brasil, Oteque, en Río de Janeiro es una de las nuevas incorporaciones a la prestigiosa lista.

Finalmente, la gastronomía de México posicionó dos restaurantes de Ciudad de México. El primero fue Pujol, que subió del noveno al quinto puesto de la lista; llevándose el galardón del mejor restaurante de América del Norte en 2022. Aquí, el chef Enrique Olvera, tiene un menú de degustación de siete platos que se actualizan por temporadas.

Aunado a esto, Quintonil se posicionó como el noveno restaurant dejando atrás el puesto 27 del ranking 2021. Liderado por el chef Jorge Vallejo y su hospitalaria esposa, Alejandra Flores.

