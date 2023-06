La recta final del Concurso Nacional de Ortografía Scripps 2023

Washington, DC.- El Concurso Nacional de Ortografía Scripps 2023 enfrentará a los once jóvenes ortográficos más hábiles de todo Estados Unidos, luego de pasar las tres rondas iniciales al acertar en palabras como zwitterion y polissoir.

Estos once finalistas tienen entre 11 y 14 años de edad y para llegar aquí derrotaron a 220 competidores. La participación en el concurso fue de tres días, y se desarrolló en el National Harbor, en Maryland.

El concurso 2023 estuvo conformado por 134 varones, 94 niñas, 2 participantes identificados como no binarios, más 1 competidor que no especificó el género.

El ganador del concurso se llevará $50.000 en efectivo de EW Scripps Co. Al mismo tiempo, habrá más premios de dinero y obras de referencia de la Enciclopedia Británica y Merriam-Webster. Tomando en consideración que el Merriam-Webster Unabridged Dictionary es el diccionario oficial de la competencia.

(1/3) Even though college is at least four years away for Bee spellers, they’re all curious about the testing they’ll face in high school. Thanks to a session hosted by our experience partner, @CollegeBoard, Bee families learned how better to prepare for the digital PSAT and SAT. pic.twitter.com/Opp9VapC5b

— Scripps National Spelling Bee (@ScrippsBee) June 1, 2023