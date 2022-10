Escalofriante fotografía en primer plano de una hormiga

Charlotte, NC.- El doctor y fotógrafo lituano especializado en vida silvestre, Eugenijus Kavaliauskas captó el primer plano de una hormiga, en una fotografía para participar en el Concurso de Fotomicrografía Nikon Small World, y pese que sus fotografías no estuvieron entre las 20 mejores a juicio del jurado, ni figurar en la lista de 15 menciones honoríficas, sí estuvo en la imágenes «distinguidas» del concurso.

El doctor Kavaliauskas, usó una fotografía ampliada cinco veces bajo un potente microscopio. El resultado de las imágenes es parte un selecto catálogo de microfotografías que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La fotografía muestra mezclas de ocres terroso y rojo sanguinolento al que el autor denominó, «Ant (Camponotus)». Entrando a su cuenta personal de Instagram con más de 32.8K (a la fecha de esta publicación) podrá admirar el primer plano fotográfico de otros insectos.

De esta manera, el autor de las espeluznantes fotografías expresó a Insider, «Cuando comencé con la microfotografía yo también pensaba que todos los escarabajos se parecían a monstruos. Pero ahora me he acostumbrado y me sorprende que haya tantos milagros interesantes, hermosos y desconocidos bajo nuestros pies».

