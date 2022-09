José Feliciano será homenajeado en los Premios Billboard de la música latina 2022

Miami, FL.- Los Premios Billboard junto a Telemundo anunciaron, este miércoles, que el cantante José Feliciano, será homenajeado con el primer Premio Billboard Leyenda, en medio de la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se transmitirá en vivo por Telemundo el próximo 29 de septiembre.

Por el momento el evento está programado para emitirse en simultáneo con el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo. Además del servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo y Telemundo Internacional para Latinoamérica y El Caribe.

En este sentido, el Premio Billboard Leyenda fue creado para distinguir a los artistas con una carrera y una personalidad que son más grandes que su vida misma. Es decir, una persona cuya contribución a la música lo enaltece como un inconfundible y vigente a través del tiempo.

Hay que entender que José Monserrate Feliciano García, artísticamente conocido como José Feliciano, es un pionero internacional de la música con más de 60 años de trayectoria. Los expertos hablan de un estilo inimitable, siendo reconocido como el primer artista hispano llegado con éxito al mercado musical anglo.

Jose Feliciano will receive the first-ever Billboard Legend Award at the 2022 #LatinBillboards. https://t.co/qkpYT812YB

— billboard (@billboard) September 21, 2022