Javier Bardem y Ariana DeBose, nominados a los SAG Awards

Los Ángeles, CA.- La octava edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022 (SAG Awards), tiene como nominados a Javier Bardem, Ariana DeBose y Oscar Isaac, por sus interpretaciones en Being the Ricardos, West side story y Secretos de un matrimonio, respectivamente.

Por su parte, el español Javier Bardem, participa al galardón como mejor actor protagonista, por su papel en Being the Ricardos. Al mismo tiempo, competirá con Benedict Cumberbatch en El poder del perro.

Del mismo modo Bardem, tendrá que medirse contra Andrew Garfield en Tick, tick… Boom!; Will Smith con El método Williams y Denzel Washington La tragedia de Macbeth en una entrega que -enmarcada en pandemia- está prevista para el 27 de febrero.

Por otro lado, la actriz, cantante y bailarina hispana Ariana DeBose está entre las escogidas para competir como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Anita en West Side Story de Steven Spielberg. Una adaptación musical de 1957 que triunfó en los Globos de Oro de 2022.

