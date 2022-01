La muerte de Adam Sandler es tendencia

Los Ángeles, CA.- En las redes sociales es tendencia la muerte de Adam Sandler, quien muchos aseguran que el actor, comediante y productor de Hollywood, fue víctima de un accidente mortal.

Sin embargo, todo resultó ser parte de una loca tendencia en las Redes Sociales, donde se afirmaba que Adam Sandler estaba muerto. Parte de la tendencia consiste en filmar su reacción.

Ver más: Hallan muerto a actor de «Full House»

Por su parte, muchas personas respondieron desmintiendo la Fake News sobre el actor oriundo de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, se confirmó que Adam Sandler está vivo.

Asimismo, los creadores de la tendencia se vieron afectados por una ola de reacciones de los seguidores del actor, que etiquetaron la broma como «enferma». Las redes sociales fueron el campo de batallas donde desmentían la tendencia de la muerte de Adam Sandler.

Great man. Funny as hell. Such a nice person. Love to Bob and his whole family pic.twitter.com/qP5RvpM9an

— Adam Sandler (@AdamSandler) January 10, 2022