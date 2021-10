Hollywood sube hasta el 62% del salario de algunos empleados

Hollywood, LA.- La Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que envuelve a estudios de cine y televisión como Disney, Warner Bros., Netflix y Amazon, subirá hasta el 62% los sueldos de los empleados con menor retribución en sus rodajes.

Asimismo, el incremento era una de las reivindicaciones del principal sindicato The Union Behind Entertainment (IATSE), que había amenazado con convocar su primera huelga en más de un siglo de historia si no conseguían cerrar un pacto antes del fin de semana.

Esta decisión de aumentar los salarios, descansos entre sesiones de rodaje y subidas en los seguros médicos son algunos de los compromisos firmados en el nuevo convenio.

Sin embargo, esta acción fluye bajo amenaza de huelga que busca frenar la industria del entretenimiento en EE. UU. aunque, no detallaron los detalles de la negociación.

Box office workers at @strathmore would have to work 57.89 hours to equal ONE HOUR of the rate paid to their contracted "union avoidance" attorney. Union busting not only hurts dedicated employees, it's also expensive. pic.twitter.com/Fnl5icnkfh

— IATSE // #IASolidarity (@IATSE) October 18, 2021