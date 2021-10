Entérate de cómo se prepara Walmart para el Black Friday 2021

Charlotte, NC.- El Black Friday 2021, según Walmart, estará diseñado para extender las ofertas en tres períodos -diferentes- de compras, en lugar de centrarlos en una sola fecha, buscando brindar una, «experiencia de compra segura y conveniente» para los clientes.

Las primeras ofertas comienzan, a las 8:15 pm, de este lunes 18 de octubre, hasta agotar existencias. Algunas ofertas incluyen una freidora de aire Ninja 4QT por $69, televisor TCL Smart 4K UHD de 55 pulgadas por $298 y un juego de Lego de 442 piezas por $20.

Inicialmente, el evento Uno (1), comienza en Walmart.com el 3 de noviembre a las 7pm. Sin embargo, los suscriptores de Walmart+, podrán ingresar a partir de las 3pm, continuando hasta el 5 de noviembre a las 5am.

Las ofertas selectas incluyen un televisor TCL 4K Roku de 55 pulgadas por $ 228 , un Keurig K-Compact por $ 35 y $ 20 de descuento en llantas Goodyear durante el evento de ahorro de llantas de Walmart, entre otras ofertas.

