Heidi Klum confiesa qué parte de su cuerpo cuenta con millonario seguro

Los Ángeles, CA.- La modelo, presentadora y alemana, Heidi Klum, durante el programa The Ellen DeGeneres Show, del 17 de enero en el segmento llamado Heidi Blanking Klum confesó que un cliente puso una póliza de seguro en sus piernas, y una de ellas vale más que la otra.

Inicialmente, la ex Ángeles de Victoria’s Secret contó que cada una de sus piernas iban a ser aseguradas por 1,2 millones de dólares. Sin embargo, la persona que las valoró detectó una cicatriz en una de las piernas de Heidi Klum.

En consecuencia, la alemana expresó, “Cuando era joven me caí con un vaso y tengo una gran cicatriz”. Esa cicatriz está situada sobre su rodilla izquierda y agregó, “Obviamente, me puse tanto bronceador que en este momento que no puedes verlo”.

Finalmente, su pierna derecha fue asegurada por 1,2 millones de dólares. Mientras que su pierna izquierda cuenta con un seguro de 1 millón. Del mismo modo, la alemana confesó que le resultó imposible ocultar la cicatriz de aquel accidente.

I’ve had so much fun with my friend @HeidiKlum over the years. I couldn't pick a favorite moment, so I created this. pic.twitter.com/QfHYazq6uy

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 17, 2022