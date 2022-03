Germaine Franco busca un Óscar como banda sonora de «Encanto»

Los Ángeles, CA.- La californiana Germaine Franco, con raíces mexicanas, fue la primera compositora latina en acceder a la Academia de Hollywood, por su participación en la banda sonora en la producción de Disney «Encanto«, optando por un Óscar.

De esta manera, Germaine Franco, compuso la banda sonora de «Encanto», película ambientada en Colombia, por lo que es una firme candidata al Óscar.

En este sentido, Franco explicó «Me inspiré en la literatura, no se podía viajar por la pandemia y pasé hasta catorce horas diarias estudiando música folclórica colombiana, como el mapalé o el bullerengue«.

Our orchestral percussion section at the Fox Scoring Stage. L to R, Alex Acuña, Brian Kilgore, Germaine Franco, Aaron Serfaty, Dan Greco, Yuri Inoo, Joseph Pereira, y mi maestro, Luis Conte (not pictured Sidney Hopson) Thank you Disney Animation!#Encanto #EncantoWatchParty pic.twitter.com/fWJWNbysRn

— Germaine Franco (@germaine_franco) January 30, 2022