Feliz Día de Star Wars: «May the force be with you»

Charlotte, NC.- Cada 4 de mayo es el Día de Star Wars o en español «Guerra de las Galaxias», creadas por el cineasta estadounidense George Lucas, en la década de 1970, y desde el 2012 distribuidas y producidas por The Walt Disney Company.

Hoy muchos amantes y fans de la Resistencia, los Skywalkers, Jedi, Baby Yoda, Boba Fett, los Hutts, Maz Kanata, Rancor Keeper y Jekk Porkins celebran de distintas maneras una de las sagas de ciencia ficción más importantes y famosas del mundo.

En este sentido, muchos se sentarán a entrar de nuevo en las películas o literatura, mientras esperan el estreno del 27 de mayo de la serie «Obi-Wan Kenobi» de Disney+. La misma será protagonizada por Ewan McGregor como el maestro Jedi y Hayden Christensen como como Anakin «Darth Vader» Skywalker.

¡Feliz día de Star Wars! 6 formas de celebrar el 4 de mayo, desde ver películas hasta construir Legos

Según la historia el Día de Star Wars se celebra esta fecha porque la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979. Esta fecha, casualmente, coincide con el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera dama del Reino Unido.

A raíz de la toma de posesión de Thatcher, el partido conservador publicó en el London Evening News un anunció, «Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades», o inglés «May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations». Claramente, haciendo alusión a la icónica frase de Star Wars, «que la fuerza esté contigo» o en inglés, «May the force be with you«.

Si por alguna razón no tienes Blue Ray, DVD o VHS de la saga de Star Wars, recuerda que puedes entrar en Disney+ y ver «The Mandalorian», historia protagonizada por Pedro Pascal como el pistolero, y el spin-off «Book of Boba Fett», con Temuera Morrison como el cazarrecompensas.

