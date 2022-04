Sinopsis de la nueva miniseria de Hulu, «Under the Banner of Heaven»

Los Ángeles, CA.- La serie policial «Under the Banner of Heaven», es un fascinante drama que se basa en hechos ambientados en la iglesia Mormona, durante la década de 1980, mientras que se cruza con temáticas al estilo de «True Detective» y «Big Love».

De esta manera, «Under the Banner of Heaven» protagonizada por Andrew Garfield, inicia con el horrendo asesinato de Daisy Edgar-Jones y su hijo. La investigación expondrá los oscuros secretos de las pequeñas comunidades.

Por su parte, Jeb Pyre protagonista detective, encarnado por Andrew Garfield, se hace cargo del caso, que sostiene la sospecha del viudo Allen Lafferty encarnado por el actor británico, Billy Howle.

Sin embargo, mientras más profundo se llega en la investigación más se insinúa que se trata de una conspiración mayor. Además, pareciera involucrar la adopción de principios fundamentalistas por parte de la familia Lafferty y extrañas prácticas.

En este sentido, algunos críticos afirman que «Under the Banner of Heaven» no es un gran espectáculo, pero es sólidamente bueno. Técnicamente, el encuadre también es un flojo, debido a unos flashbacks, que enseñan a la víctima abierta como el objetivo del asesinato.

