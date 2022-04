Bad Bunny protagonizará a superhéroe de Marvel y Sony

Los Ángeles, LA.- El puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, será protagonista de una nueva película del universo de Marvel, «El muerto», que narra la historia de un luchador enmascarado con superpoderes.

El anuncio se hizo en el primer día del CinemaCon, un evento que reúne a los propietarios de las salas de cine de todo el mundo.

En este sentido, Bad Bunny, precisó, «Dar vida a «El muerto» es simplemente increíble … tan emocionante que todavía no lo creo». Del mismo modo, se anunció que el estreno de la película será en 2024.

2021 was the year of the 🐰 #WrestleMania @sanbenito pic.twitter.com/9h6JzUFm0z

El cómics de «El muerto» desarrolla la historia de Juan-Carlos Estrada Sánchez, que es un luchador que sus padres le heredaron por descendencia una fuerza sobrehumana, pero en forma de máscara. Inclusive, en ocasiones, «El muerto» se subió al ring para pelear contra Spider-Man.

.@sanbenito aka Bad Bunny will star as @Marvel's El Muerto, becoming the first Latinx character to lead a Marvel live action film.

— CinemaCon (@CinemaCon) April 26, 2022