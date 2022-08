Falleció la cantante y actriz protagonista de «Vaselina»

Los Ángeles, CA.- La estrella de Hollywood y actriz británico-australiana, y protagonista de «Vaselina», Olivia Newton-John falleció este lunes 8 de agosto, a sus 73 años, en su rancho en el sur de California, rodeada de sus seres queridos.

La muerte de la actriz de «Vaselina», «Xanadu, «Tal para cual» y «Glee», fue dada a conocer por su esposo, el artista, John Easterling. De momento se sabe que Olivia Newton-John luchó longevamente contra un cáncer de mamá.

En sus redes, Easterling precisó, «Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

Del mismo modo, el esposo de la fallecida protagonista de «Vaselina» publicó en el Instagram de Newton-John, «Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama».

#OliviaNewtonJohn has been a staple in the entertainment industry for decades, during which time she publicly shared her journey with #BreastCancer. We send condolences to her family and would like to share related resources to patients and caregivers: https://t.co/mV8KYGez3G https://t.co/ttYLhy6Emh

— National Cancer Institute (@theNCI) August 8, 2022