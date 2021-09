Falleció Allison Payne, presentadora de WGN-Channel

Detroit, MI.- La conductora de noticieros en WGN-Channel 9, Allison Payne, falleció este viernes, en su ciudad natal de Detroit, según confirmó la estación Nexstar Media.

La conductora televisiva tenía 57 años, y aunque no se informó la causa de la muerte de Payne, también hay que recordar que luchó contra adicciones y otros problemas de salud durante sus últimos años en Chicago.

Originaria de Richmond, Virginia, Payne creció en Detroit y se graduó de la Universidad de Detroit y la Universidad Estatal de Bowling Green.

Comenzó como pasante y reportera en WNWO, la afiliada de ABC en Toledo, Ohio. En 1988 fue contratada como presentadora de noticias en WNEM, la filial de NBC en Saginaw, Michigan.

WGN-TV is mourning the loss of longtime former anchor Allison Payne, who has died at the age of 57. https://t.co/wz9Qi4i8YK

— WGN TV News (@WGNNews) September 11, 2021