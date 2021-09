Opción fin de semana: Un recorrido por la historia en el Levine Museum

Charlotte, NC.- En el Levine Museum está garantizado un viaje en la historia. En sus valiosas exhibiciones, que llevan desde el final de la Guerra Civil en 1865 hasta la actualidad, los visitantes podrán conocer más acerca de Charlotte, el sur y el North Carolina Piedmont.

El Levine Museum está ubicado en Queen City. Tiene una larga tradición de 30 años que cumple en 2021.

En sus espacios cuenta con exhibiciones interactivas e inmersivas, permanentes y temporales.

La pieza central del Levine Museum es Cotton Fields to Skyscrapers: Reinventing Charlotte and the Carolina Piedmont in the New South. Lleva a los visitantes en un viaje de historias desde la Reconstrucción, la transformación de la economía del sur de la agricultura a la industrialización, la Era de los Derechos Civiles y el crecimiento en auge de los paisajes urbanos y las nuevas poblaciones de la Charlotte de hoy.

Tiene una superficie de 8,000 pies cuadrados. Incluye más de 1.000 artefactos, imágenes, videoclips, música e historias orales, la exhibición utiliza Charlotte y sus 13 condados circundantes como un caso de estudio para ilustrar los profundos cambios en el sur desde la Guerra Civil, señala el sitio web del museo.

La historia en el Levine Museum

El Levine Museum está cambiando la manera de contar la historia. Por eso, está en planes su transformación digital, que incluye la venta de su edificio actual y reubicación en una instalación que permita actualizar a los tiempos modernos.

Pero, eso no es problema. En el corto plazo seguirá en su dirección actual recibiendo a los visitantes. Sin embargo, ya ha modernizado algunas exhibiciones.

Un ejemplo es Brooklyn: Una vez una ciudad dentro de una ciudad. Está disponible para un tour virtual. Esta exhibición explora el surgimiento y la desaparición del vecindario de Charlotte en Brooklyn, que alguna vez fue la comunidad negra más próspera y vibrante de las Carolinas.

Más información

Para conocer todas las exhibiciones de Levine Museum puedes visitar su sitio web. Asimismo, podrá planificar su visita y enterarse de todos los cambios que tiene en planes para su modernización.

Dirección: 200 E. Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Teléfono: (704) 333-1887

