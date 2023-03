Exhibición Marvel: Universe of Superheroes abre en Charlotte

Charlotte, NC.- La extraordinaria exhibición Marvel: Universe of Superheroes traerá una increíble experiencia para los coleccionistas y fanáticos casuales de esta histórica serie de comics y películas que ha marcado época.

La exhibición llegará al Discovery Place Science en 301 N Tryon St Charlotte, NC 28202 el 14 de mayo como una última oportunidad de recibir visitas en Estados Unidos antes de partir a una gira por Europa.

Ver más: Obras de Pablo Picasso exhibidas en Charlotte

Marvel: Universe of Super Heroes presenta más de 300 artefactos originales, incluidos algunos de los disfraces, accesorios y arte original más icónicos de Marvel, muchos de los cuales nunca antes se habían exhibido públicamente, señala Discovery Place en un comunicado.

Channel your inner superpowers in Marvel: Universe of Super Heroes, opening May 14 at Discovery Place Science!

From groundbreaking comic books to big-screen blockbusters, celebrate over 80 years of @Marvel’s iconic characters.

Tickets on sale March 23 ➡️ https://t.co/9g0UjaZWR7 pic.twitter.com/w2Hy8LDUJG

— Discovery Place Science (@discoveryplace) March 18, 2023