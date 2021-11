España estrenó «Encanto», película de Disney inspirada en Colombia

Madrid, España.- La comunidad colombiana residente en España dio la bienvenida este domingo en Madrid a la magia de «Encanto», la nueva producción de animación de Disney, inspirado en el país colombiano.

Al estreno, se aseguró que asistieron alrededor de 800 personas. En su mayoría, niños y adultos adornaron sus caras con flores y motivos que emulaban a elementos de la película como tucanes o jaguares.

Asimismo, «Colombia, mi encanto», el sound track de la película interpretado por el colombiano Carlos Vives, fue una de las canciones que más se repitió en la ceremonia organizada por la Embajada de Colombia en España y la Disney.

Muchos de los asistentes lucieron trajes típicos de las regiones de Huila y Cartagena. Trajes que suelen ser hechos a mano, por ejemplo, blusas de volantes y faldas de vuelo de colores dorados.

La agencia gubernamental responsable de promover el turismo internacional, las exportaciones y la inversión extranjera; ProColombia estuvo presente junto a los miembros de la representación diplomática de Colombia.

