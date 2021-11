Disney suspende venta de pases anuales.

Orlando, FL.- Walt Disney World suspendió este lunes la venta de pases anuales a sus parques en aras de una gestión controlada del flujo de visitantes, al mismo tiempo que dejó de requerir de forma obligatoria a sus empleados en Florida la vacunación contra la covid-19.

La web del gigante del entretenimiento publica en su site de pases anuales el mensaje de que las ventas están “en pausa”. Limitando que, solo están disponibles para los residentes de Florida los pases de Disney Pixie Dust.

Ver más: «First Woman»: el cómic de la NASA con la primera hispana en pisar la Luna

Como destacan medios de Florida, no se prevé que hasta el próximo año se reanuden la venta de estos pases anuales. Los cuales se dejaron de comercializar a raíz del estallido de la pandemia de la covid-19.

El pasado 8 de septiembre, Walt Disney volvió a vender estos pases. Si bien advirtió que con el fin de “una gran experiencia para los visitantes la venta de los pases anuales pueden dejar de estar disponibles en cualquier momento”.

NEW: Disney CEO Bob Chapek on the magic of Make-A-Wish, a hidden secret on the Star Wars: Galactic Starcruiser, and being on Main Street U.S.A. on #Disneyland’s reopening day: https://t.co/uC5bPkVIWd

Spotify: https://t.co/AMQLO0IEyr

Apple: https://t.co/x9Tlf6Crpp#D23InsideDisney pic.twitter.com/eCRcF2SHq3

— Disney D23 (@DisneyD23) November 18, 2021