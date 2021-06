Elton John llega al Bank of America Stadium

Charlotte, NC.- Elton John anunció, que Charlotte estará entre las paradas su “Adiós Yellow Brick Road: The Final Tour en Norteamérica y Europa”. Además, informó, las entradas saldrán a la venta al público en Norteamérica el miércoles 30 de junio a las 10 am.

Al mismo tiempo, los fanáticos podrán acceder a una preventa exclusiva el 29 de junio registrándose en aquí. Las entradas saldrán a la venta al público en Norteamérica el miércoles 30 de junio a las 10 am en EltonJohn.com.

Se sabe que, la gira comienza en Frankfurt, Alemania, en mayo. Y finalizará con dos noches en Los Ángeles el próximo noviembre.

Elton John, dijo como parte del lanzamiento de su gira de 30 fechas, “Voy a salir de la mejor manera posible, rindiéndome lo mejor posible. Con la producción más espectacular que he tenido, tocando en lugares que han significado tanto para mí a lo largo de mi carrera”.

Elton John incluirá “Bennie and the Jets”, “Rocket Man”, “Tiny Dancer” y “Philadelphia Freedom”

Además, expresó la leyenda, “Ya sea el próximo verano en Frankfurt o en el legendario Dodger Stadium para la gran final en los Estados Unidos, no puedo esperar a verlos a todos en la carretera por última vez”.

El legendario intérprete se basará en una increíble variedad de éxitos de sus más de 50 años en la música. Incluirá: “Bennie and the Jets”, “Rocket Man”, “Tiny Dancer” y “Philadelphia Freedom”.

La gira ha sido bien recibida en todo el mundo, ganando el premio iHeartRadio Music Award 2020 por “Tour Of The Year”, el “Major Tour of the Year” de Pollstar 2020 y el premio Billboard Music Award 2019 por “Top Rock Tour”.

Es el último de una serie de grandes eventos en el Bank of America Stadium, incluidos los próximos conciertos de Garth Brooks y Billy Joel.

