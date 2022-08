Opción fin de semana: El regreso de Charlotte Pride en Uptown

Charlotte, NC.- Charlotte Pride está de vuelta en el Uptown para su festival y desfile que atraerán multitudes durante el fin de semana.

El evento se dividirá en dos días, sábado 20 y domingo 21 de agosto. Es su regreso desde 2019 tras la suspensión debido a la pandemia.

El festival será en S. Tryon Street tanto el sábado como el domingo. Incluye la presetnación de una gran variedad de artistas, músicos, bandas y cientos de puestos de vendedores. También, exhibiciones de arte, minoristas, un patio de comidas y más.

Desde la ceremonia de apertura el sábado hasta que cante el último artista el domingo, Charlotte Pride mantendrá el escenario principal vibrando con entretenimiento LGBTQ local, regional y nacional.

Entre los artistas que se presentarán se encuentra Daya. La ganadora del Grammy estará en tarima el sábado.

El esperado desfile en el regreso de Charlotte Pride en Uptown se celebrará el domingo.

Más de 40 carrozas y más de 170 contingentes recorrerán Tryon Street. Los organizadores emplazan a obtener un lugar temprano en la ruta del desfile.

Plan your visit to Charlotte Pride and the @PNCBank Festival Zone! pic.twitter.com/s0BhvQNunH

— Charlotte Pride (@cltpride) August 15, 2022