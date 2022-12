¡Es oficial! Henry Cavill no será Superman

Los Ángeles, CA.- Henry Cavill se retractó de su declaración que seguiría interpretando a Superman para Warner Bros., luego de sostener una reunión con James Gunn y Peter Safran, que aparentemente están en un momento de transición que genera mucha indecisión.

Frente a esto, Henry Cavill declaró, «Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo malas noticias, gente. Al final, no volveré como Superman. Después de que el estudio anunciara mi regreso allá por octubre, antes de contratarles, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida».

Por su parte, James Gunn publicó en su cuenta de Twitter, «Peter y yo tenemos un plan para DC listo para empezar. Con el que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir alguna información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año».

Inmediatamente comentó, «Entre ellos está Superman. En las fases iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill».

There are few reporters I love more than @adambvary – truly a good guy – but in this case he needs to get a new source as this is entirely untrue. https://t.co/a7cnbTfpSi

— James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022