adam-sandler-trae-su-comedia-a-charlotte

Charlotte, NC.- El popular actor y comediante Adam Sandler visitará la ciudad de Charlotte como parte de la gira de su show que promete hacer reír al público a carcajadas.

Charlotte será el cierre de una gira por seis ciudades de Adam Sandler Live durante febrero de 2023.

La presentación en Queen City será el 18 de febrero en el Spectrum Center. Contará con invitados especiales, pero todavía no se anunciaron sus nombres.

Adam Sandler es uno de los actores de comedia de Hollywood más queridos por la industria y los aficionados.

See @AdamSandler LIVE with surprise guest Saturday 2/18! Tickets on sale THIS FRIDAY 12/16 at NOON! pic.twitter.com/3Afn8QSIF8

— Spectrum Center (@spectrumcenter) December 14, 2022