Controversia entre Eminem y el candidato republicano Vivek Ramaswamy

Washington, DC.- Eminem, uno de los raperos más importantes de la historia del hip hop, le pidió al candidato presidencial republicano, Vivek Ramaswamy, un ex ejecutivo de biotecnología multimillonario, que no utilice su música durante su campaña electoral, en una carta divulgada el lunes 28 de agosto.

No obstante, la carta fechada para el 23 de agosto, fue divulgada por primera vez en el medio Daily Mail el lunes 28 de agosto, fue emitida por BMI, una organización de derechos de interpretación.

Ver más: Según Billboard ¿quién es el mejor rapero en español de la historia?

Además, Eminem informó que no otorgará licencias de música para su uso en la campaña electoral de Ramaswamy. Como respuesta, la campaña de Ramaswamy declaró a CNN que cumplirá con la solicitud de dejar de usar la música de Eminem.

Eminem exige al republicano Vivek Ramaswamy que no utilice su música en campaña presidencial

La carta de BMI explica, «BMI ha recibido una comunicación de Marshall B. Mathers, III, conocido profesionalmente como Eminem, objetando el uso de la composición musical de Eminem por parte de la campaña Vivek Ramaswamy (las «Obras de Eminem») y solicitando que BMI elimine todas las obras de Eminem del Acuerdo».

El empresario tecnológico de 38 años de edad, es un feroz defensor del expresidente Donald Trump. También ha enfrentado muchos ataques de sus rivales más experimentados, que lo ven como una amenaza mayor que el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Will The REAL Slim Shady Please Stand Up? He didn’t just say what I think he did, did he? @Eminem 😅 https://t.co/iOOuG6SU2D — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 28, 2023

No obstante, Ramaswamy que no tiene experiencia política ha venido ascendiendo en algunas encuestas de opinión. También, ha etiquetado a sus rivales como «comprados y pagados».

“This letter serves as notice to you …that BMI has received a communication from Marshall B. Mathers, III, professionally known as Eminem, objecting to the Vivek Ramaswamy campaign’s use of Eminem’s musical compositions…” Letter obtained by @aaronpellish & @annamajaCNN pic.twitter.com/hJsC2iW3Sn — Jake Tapper (@jaketapper) August 28, 2023

Ver más: Café Tacvba anuncia gira al tiempo que recibirá Premio de la Herencia Hispana

Por el momento, Trump es el absoluto favorito de las primarias republicanas, pese a que no participó en el primer debate nacional de la semana pasada. Sin embargo, ofreció una entrevista transmitida por X (Twitter), al ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, simultáneamente al debate republicano.

Video: En exclusiva tuvimos la oportunidad de entrevistar las caras de la nueva generación Menudo