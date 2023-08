Según Billboard ¿quién es el mejor rapero en español de la historia?

Miami, FL.- Billboard Latin y Billboard Español reconocieron al compositor y liricista boricua, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, exintegrante del grupo Calle 13, como el más destacado y mejor rapero en español de la historia.

Los premios justificaron este polémico título «después de un minucioso proceso de evaluación». Todo concluyó en una lista de los 50 raperos más esenciales en español que «han dejado una huella indeleble», en el hip hop en español.

Ver más: El nuevo récord de Taylor Swift

Ahora con el título de Mejor Rapero de la Historia en Español, Residente fue homenajeado por su «impresionante trayectoria de casi dos décadas». Además, el comunicado destacó su «versatilidad y destreza en el uso del idioma español como herramienta de cambio eficaz», técnicas que han sido «la columna vertebral de su éxito».

En el marco de la celebración de los 50 años del hip hop que se cumplen el 11 de agosto, estos equipos de Billboard, «unieron sus fuerzas para honrar a los artistas más extraordinarios e imponentes del hip hop en español».

Trueno, Vico C, Snow Tha Product & More: Who’s Your Favorite Latin Rapper? Vote! https://t.co/B6Nmoe5zdA

— billboard (@billboard) August 9, 2023