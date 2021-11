Charlotte, NC.- Lo mejor del “rhythm and blues” estará presente en el escenario del Spectrum Center durante el Charlotte R&B Fest que se celebrará el viernes 3 de diciembre.

El espectáculo forma parte de la amplia programación de eventos que tiene el recinto de Charlotte hasta el cierre de año.

La presentación musical estará encabezada por el legendario cantante y compositor Keith Sweat. Él ofrecerá al público lo mejor de su repertorio con éxitos como «I Want Her», «Make It Last Forever», «I’ll Give All My Love to You», «Make You Sweat», «Get Up on It» y «Twisted».

Charlotte R&B Fest en Spectrum Center

Durante el Charlotte R&B Fest en Spectrum Center Keith Sweat estará acompañado por grandes agrupaciones y artistas de la talla de Johnny Gill, Tevin Campbell, Stokley, Dru Hill y Silk.

En el evento, según el sitio web del Spectrum Center, se requerirá mascarillas para las personas de al menos 5 años de edad en todo momento, excepto cuando coman o beban en el lugar de asiento designado.

También los empleados llevarán un protector facial.

Las entradas para el concierto las puedes conseguir ingresando AQUÍ.

