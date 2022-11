Cantante estadounidense diagnosticada con ELA

00Los Ángeles, CA.- La pianista y cantante ganadora del Grammy Roberta Flack fue diagnosticada con ELA, conocida como la enfermedad de Loy Gehrig lo que impide terminantemente que la cantante estadounidense pueda volver a cantar.

Así lo confirmaron sus agentes por medio de un comunicado donde argumentaron que se trata de la esclerosis lateral amiotrófica, considerada una enfermedad progresiva, que «ha hecho que sea imposible cantar y que no sea fácil hablar».

Con un tono esperanzador en el comunicado agregaron que «se necesitará mucho más que ALS para silenciar este ícono». Recordando los numerosos éxitos dentro de los que se cuentan «Killing Me Softly with His Song».

La cantante Roberta Flack ya no puede cantar tras ser diagnosticada con ELA

A propósito de la importante trayectoria de la cantante estadounidense, Flack se estrenará en un festival de cine en la ciudad de Nueva York la próxima semana. La transmisión de este festival será televisado por PBS en los Estados Unidos para el mes de enero de 2023.

Por su parte, la pianista estadounidense también lanzará un libro para niños empezando el próximo 2023. Hay que recordar que para la década de 1970 tuvo varios éxitos N°1. Además produjo 20 álbumes de estudio, se hizo con 4 Premios Grammy y fue honrada con un premio a la trayectoria en el año 2020.

Hay que tomar en cuenta que el ELA se encarga de descomponer las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Es decir, ataca directamente lo que hace que los músculos funcionen. Finalmente, termina provocando una parálisis progresiva y luego la muerte.

Video: Fugees – Killing Me Softly With His Song (Official Video)