Razones de la muerte del hermano de Backstreet Boys, Nick Carter

Los Ángeles, CA.- Aaron Carter, hermano menor del Backstreet Boys, Nick Carter, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles este sábado, según un portavoz del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Según los medios, la estrella del pop infantil, rapero y actor de 34 años de edad, Aaron Carter, las autoridades encontraron a una persona fallecida en la residencia de Carter. Pese a que los investigadores de homicidios llegaron a la escena, no adelantaron más detalles.

Sin embargo, hay que recordar que Carter estuvo recluido en centros de rehabilitación de drogas en múltiples ocasiones. La última, fue a inicios del 2022 en un esfuerzo por recuperar la custodia de su hijo, Prince, así explicó The Hollywood Reporter.

En este sentido, el hermano mayor del rapero Carter, Nick Carter el integrante de la famosa banda Backstreet Boys, publicó un emotivo mensaje de «despedida» donde explicó que la razón de la muerte de su hermano fueron las adicciones y problemas de salud mental.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8

— Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022