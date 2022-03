Ariana DeBose, de NC, triunfa en premios Oscar

Los Ángeles, CA.- Ariana DeBose, nativa de Carolina del Norte, brilló en la ceremonia de los premios Oscar y conquistó una estatuilla en la categoría de mejor actriz de reparto.

La actriz ha llenado de orgullo a grupos de minorías en el país. “Soy afrolatina y puertorriqueña” se ha identificado anteriormente.

Su estatuilla la ganó con la interpretación de Anita, una inmigrante puertorriqueña, en la nueva versión de Steven Spielberg de «West Side Story».

Ariana DeBose se mostró emocionada al recoger su premio. «Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, ves a una mujer de color abiertamente queer y afrolatina que encontró su vida y su fuerza en el arte. Eso es lo que creo que celebramos aquí. Así que si alguien alguna vez ha cuestionado tu identidad (…) te lo prometo, hay un lugar para nosotros».

The Oscar for Actress in a Supporting Role goes to Ariana DeBose for her exceptional performance in 'West Side Story.' #Oscars @ArianaDeBose pic.twitter.com/ZydSL3LD3m

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022