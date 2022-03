Muere el baterista de Foo Fighters en Bogotá

Bogotá, Colombia.- Muere el baterista de la famosa banda de rock, Foo Fighters, Taylor Hawkins, a sus 50 años, según medios locales de Colombia, informaron que su cuerpo fue hallado sin vida en un hotel al Norte de Bogotá.

Del mismo modo, en un comunicado de la cuenta de Twitter de los Foo Fighters, se publicó, «La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins».

Del mismo modo, ni los medio, ni las autoridades de Colombia han reportado las causas de la muerte de Taylor Hawkins.

Se sabe que, la banda de rock estaba en el país sudamericano para participar en el Festival Estéreo Picnic. En este sentido, uno de los integrantes de la banda Black Pumas, que recién se subía al escenario, anunció al público del fallecimiento de Taylor Hawkins.

Por su parte, la Embajada Americana en Bogotá, hizo lo propio al expresar sus, «más sinceras condolencias» tanto a familiares, amigos y fans. Según versiones de periodistas y asistentes al concierto, al enterarse de la trágica noticia, algunos en el escenario comenzaron a tocar My Hero, de Foo Fighters.

