Ariana DeBose, la actriz afrolatina de NC que ganó un Golden Globe

Los Ángeles, CA.- Ariana DeBose ha llenado de orgullo a Carolina del Norte y, especialmente a su comunidad afrolativa, después obtener el galardón como Mejor Actriz de Reparto en los Golden Globe.

La actriz interpretó a Anita en la cinta romántica West Side Story, dirigida por Steven Spielberg.

«Aún queda mucho trabajo por hacer, pero cuando ves que el proyecto en el que trabajaste tan duro, en donde pusiste sangre, sudor, lágrimas y amor es reconocido, siempre será muy especial», dijo Ariana en una publicación en sus redes sociales tras recibir el galardón.

La actriz, nacida en Carolina del Norte y de origen puertorriqueño, vive un sueño que comenzó en 2011 formando parte de musicales y con artistas de renombre como en 2019 cuando compartió escenario en el musical The Prom con Meryl Streep, James Corden y Nicole Kidman.

There is still work to be done, but when you’ve worked so hard on a project- infused with blood, sweat, tears and love- having the work seen and acknowledged is always going to be special. Thank you🙏🏾 https://t.co/EjhqyFkuF4

— Ariana DeBose (@ArianaDeBose) January 10, 2022