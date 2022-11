Actor estadounidense acusado de agresiones sexuales en Reino Unido

Londres, Reino Unido.- The Crown Prosecution Service (CPS) sumó siete cargos adicionales en contra del actor estadounidense, ganador del Oscar, Kevin Spacey por una cantidad de agresiones sexuales supuestamente realizadas por el actor contra un hombre entre el 2001 y el 2004.

Entre los recientes cargos impuestos por la CPS se incluye la de hacer partícipe a alguien en actividades sexuales sin su consentimiento. Además, se le agregan la agresión sexual e indecente, lo que conllevan a la policía británica a una exahutiva revisión de las pruebas recabadas.

Por su parte, el actor Kevin Spacey ahora de 63 años de edad, fue acusado de cinco cargos en el pasado. De este modo, el actor estadounidense fue acusado de cuatro cargos de agresión sexual al tocar y otro cargo más grave que apunta a instar a una persona ser participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

We have authorised further charges against Kevin Spacey for a number of sexual offences against one man between 2001 and 2004.

➡️https://t.co/bycBCgVhlf pic.twitter.com/6CiXcPMhHS

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) November 16, 2022