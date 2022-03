The White House estimó déficit récord para Estados Unidos

Washington, DC.- La Office of Management and Budget perteneciente The White House, estimó que el déficit de Estados Unidos para el 2022 será de $1.3 millones más bajo que año 2021, lo que se traduce en el mayor descenso en solo un año en la historia de Estados Unidos.

Según el documento, The White House, publicado este sábado, ofreció pistas sobre el presupuesto que el presidente de Biden, solicitará al Congreso de Estados Unidos, para el año fiscal 2023.

En este sentido, el crecimiento económico y la reducción de políticas costosas producto de la pandemia, permitió reducir el déficit de $3.1 millones en el año 2020 a $2.8 millones en 2021.

Al mismo tiempo, La Casa Blanca estimó que el déficit de 2022 se reducirá en $1.3 billones, por lo que se considera que podría quedar, inclusive por debajo de, $1.5 billones.

