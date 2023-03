Tasas de interés hipotecarias se desploman luego de la quiebra del SVB

Washington, DC.- La crisis bancaria que atraviesa actualmente Estados Unidos ha generado que bajen las tasas de interés hipotecarias, a un máximo en cuatro meses, luego de la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), de acuerdo con la Mortgage Bankers Association (MBA).

Técnicamente, la caída en los rendimientos de las notas de la U.S. Department of the Treasury, que actúan como puntos de referencia para los préstamos hipotecarios condicionó la tasa -promedio- de las hipotecas de tasa fija a 30 años en 0.23 puntos.

Es decir, para la semana que terminó el 17 de marzo, la tasa promedio hipotecaria terminó en 6.48%, cuando la semana anterior estaba en 6.71%. Por lo que se considera que es la caída más pronunciada desde la última ocasión a mediados de noviembre de 2022.

Las tasas de interés hipotecarias de Estados Unidos caen más en 4 meses tras la quiebra del SVB

Estas tasas hipotecarias más bajas impulsaron los volúmenes de solicitudes de préstamos. Es decir, en vista de este fenómeno económico las solicitudes para nuevas compras como el refinanciamiento de préstamos existentes aumentaron en las últimas semanas.

Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de MBA, explicó en un comunicado, «Tanto las solicitudes de compra como las de refinanciamiento aumentaron por tercera semana consecutiva, ya que los prestatarios aprovecharon la oportunidad para actuar, a pesar de que el volumen general de solicitudes se mantiene en niveles relativamente bajos».

Para octubre de 2022 las tasas hipotecarias subieron a más del 7% cuando la Reserva Federal (Fed) elevó la tasa de política de referencia en 2022, con el propósito de combatir la inflación.

Hay que considerar que el sector de la vivienda es muy sensible a las tasas de interés, por lo que ha sido el más afectado por las medidas económicas de la Fed. Pese a que el mes pasado, el indicador de ventas de viviendas usadas creció por primera vez en un año.

