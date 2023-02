Alquileres impulsan los precios al consumidor en Estados Unidos

Washington, DC.- La U.S. Department of Labor (Dol) informó que los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraron en enero, impulsados por los altos costos de los alquileres de las viviendas sugiriendo que la Reserva Federal (Fed) puede optar por otros aumentos de las tasas de interés.

Este informe también mostró que el ritmo de desinflación en las medidas anuales de precios al consumidor se desaceleró en enero de 2023. De este modo, es probable que la desaceleración gradual de la inflación sostenga a la Fed en un camino de aumentos moderados de la tasa de interés.

Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial en Charlotte, Carolina del Norte, argumentó al respecto, «La inflación está disminuyendo, pero es probable que el camino hacia una inflación más baja no sea fácil».

Asimismo, el economista Roach añadió, «La Fed no tomará decisiones basándose en un solo informe, pero claramente aumentan los riesgos de que la inflación no se enfríe lo suficientemente rápido para el gusto de la Fed».

En este mismo orden de ideas, el índice de precios al consumidor creció un 0.5% en enero, luego de ganar un 0.1% en diciembre, según el DOL. Además indicó que se registró un aumento del 0.7% en el costo de la vivienda que se evidenció en los alquileres, representando casi la mitad del aumento mensual del IPC.

