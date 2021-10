SunPower compró Blue Raven Solar para potenciar energía solar residencial

San José, SF.- La compañía Get SunPower Corporation Report adquirió a Blue Raven Solar por 165 millones de dólares, y como consecuencia, las acciones de SunPower subieron este martes.

SunPower, mencionó sobre Blue Raven, American Fork, “uno de los proveedores de energía solar residencial de más rápido crecimiento en los EE. UU.”.

Esta adquisición ayudará a SunPower a expandir el mercado solar para atender a más clientes en áreas poco penetradas. Incluidas las regiones del noroeste y del Atlántico medio.

En el acuerdo, el presidente ejecutivo de Blue Raven, Ben Peterson, se unirá al equipo ejecutivo de SunPower. Por su parte, el director ejecutivo de SunPower, Peter Faricy, dijo: «SunPower está duplicando el crecimiento residencial».

