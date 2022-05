Sector hostelería clave para etapa post pandemia

Ciudad de México, México.- Viajar es hoy un estilo de vida que muchas personas vienen adoptando o quieren adoptar y la hostelería es fundamental para salir de la rutina diaria, luego de que la pandemia por covid-19 cercó al mundo.

En este sentido, Joan Trian, consejero directivo de Riu Hotels & Resorts, precisó, «México se ha convertido en nuestro principal destino a nivel mundial y además fue el pulmón de la empresa durante la pandemia».

El referente de la hostelería, Riu Hotels & Resorts por más de 70 años ofrece una estancia única y memorable a lo largo y ancho de sus más de 100 hoteles con presencia en 20 distintos países.

En celebración a su vigésimo quinto aniversario en México, la cadena Riu Hotels & Resorts, anunció que tiene proyección para crear dos recintos más, que serán abiertos este mismo año.

