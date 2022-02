Rol de las criptomonedas en el conflicto de Rusia y Ucrania

Nueva York, NY.- A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada por decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, ha provocado que las criptomonedas sea la nueva forma de dinero digital acogida para generar alguna ventaja en este enfrentamiento bélico.

En este sentido, las criptomonedas permiten mover, fácilmente, miles de millones de dólares a través de todas las fronteras de los países en conflicto.

Asimismo, Tom Robinson, científico jefe y cofundador de la empresa de análisis de criptomonedas Elliptic, precisó,” Como no hay un controlador central que pueda imponer su moral a los usuarios, las criptomonedas pueden utilizarse para financiar el ejército ucraniano o para ayudar a Rusia a eludir las sanciones”.

Al mismo tiempo, Tom Robinson resaltó que, «Nadie puede realmente impedir que las criptomonedas puedan ser utilizadas por las dos partes». No obstante, está por verse hasta qué punto estos tokens puede influir verdaderamente en este escenario.

Follow us for more updates on cryptocurrency activity related to Russia’s invasion of Ukraine. You can also download our 2022 Crypto Crime Report for more research on Russian cybercrime, including trends in ransomware and money laundering. https://t.co/c1HyRMpsjy

— Chainalysis (@chainalysis) February 25, 2022