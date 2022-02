Un centenar de países podrían oficializar el curso legal de CBDC

Washington, DC.- Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), al menos cien países del mundo se encuentran estudiando la posibilidad de crear divisas digitales oficiales, que estarán soportadas por su respectivos bancos centrales y con un carácter oficial.

Del mismo modo, se marcó la distancia de esta creación de divisas digitales a las criptomonedas. De esta manera, el FMI recalcó que esta diferencia abismal, hace que las divisas digitales oficiales sean más estables y tenga el aval del Banco Central del país.

Por su parte, muchos desconocen estas diferencias y a la par de la creciente popularidad de las criptomonedas se inclinan a la confusión sin contar que la inestabilidad de las criptomonedas pasa porque ninguna entidad financiera o Banco Central le da el soporte a la moneda y esto genera que el valor del token dependa exclusivamente de la oferta y la demanda.

Por ejemplo, en los último años países como Bahamas, Uruguay, Suecia, China y Canadá, ha evaluado incluir a los Central Bank Digital Currency (CBDC) a sus economías. La directora gerente de la FMI, Kristalina Georgieva expresó, «Si se diseñan con prudencia, los CBDC pueden ofrecer mayor resiliencia, seguridad, más disponibilidad y menores costes que las formas privadas de monedas digitales».

What could a new era of central bank digital 🪙 💶look like?

A new @IMFNews paper looks at the experiences of 6 central banks @ the frontier & the common lessons for other countries as they explore introducing #CBDCs.

Important findings, read it here👇https://t.co/ERkVN8Boq5 pic.twitter.com/QHskNUcqyi

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 9, 2022