Primer sindicato de una sede Apple

Washington, DC.- Los trabajadores de la sede Apple en Towson, Maryland, aprobaron formar el primer sindicato en una sede de Apple en Estados Unidos, con 65 votos a favor y 33 en contra para sumarse a la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (AIM).

Bernie Sanders, senador demócrata y exaspirante presidencial celebró en su cuenta de Twitter, afirmando que Estados Unidos vive un momento, «histórico levantamiento de la clase trabajadora».

Además, sentenció que este «levantamiento» va en contra de la «codicia» de las élites del país. De esta manera, este logro se suma al alcance del pasado abril, donde los empleados de una planta de Amazon en Nueva York aprobaron formar su primer sindicato.

That feeling when ⁦you form the first union at Apple in America. Congrats, ⁦@acoreunion⁩!

Welcome to the Machinists Union! #1u pic.twitter.com/U7JzwXcoz7

— Machinists Union (@MachinistsUnion) June 19, 2022