Acuerdo con sindicato 32BJ evitó huelga de trabajadores

Nueva York, NY.- El sindicato 32BJ, de trabajadores viviendas más grande del país, acordaron con la Realty Advisory Board de Nueva York, que más de 32.000 empleados de servicios de edificios se declaren en huelga.

Se estima que, de darse esta huelga, cerca de 1.5 millones de personas se verían afectadas, en los cinco condados de la ciudad de Nueva York.

Ver más: Los Ángeles da ayuda a negocios para la renta

En este sentido, este acuerdo llegó antes de que expirara el contrato actual. De esta forma se evitó lo que pudo ser la primera huelga de trabajadores de servicios residenciales de Nueva York, desde 1991, con una huelga que duró 12 días.

Pese a este logro, el acuerdo debe ser aceptado y confirmado por los trabajadores; conformado por conserjes, jardineros, administrativos y limpiadores con contratos en los edificios.

The agreement builds on the important work RAB and 32BJ accomplished together throughout the pandemic – protecting jobs and maintaining solid health benefits – and further shows the industry’s respect and appreciation for our essential workers with a substantial bonus.

Por su parte, esta huelga fue evitada luego de que el pasado 14 de abril, los trabajadores apoyaron la huelga para este 20 de abril de no llegarse a un trato. Así pues, parte del nuevo convenio marca un aumento salarial de un 12.6% en cuatro años. A lo que se suma un bono de $3.000.

📢VICTORY!!! @32BJSEIU building workers & the @RABOLR have reached a Tentative Agreement that achieves historic wins for the union’s membership in what will be the first post-pandemic contract between the two sides. 🎉🎉🎉

LIVE at ➡️https://t.co/zHhvQR2LqE for more details! 💜💛 pic.twitter.com/ithkswGoeF

— 32BJ SEIU /// #UnionStrong 💪💪🏻💪🏽💪🏿 (@32BJSEIU) April 19, 2022