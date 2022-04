Amazon denuncia «irregularidades» en votaciones para sindicato

Nueva York, NY.- El gigante tecnológico Amazon, formalizó una denuncia contra la formación del primer sindicato por parte de los trabajadores, de uno de sus almacenes ubicado en State Island, Nueva York.

Según Amazon, los líderes sindicales presionaron a los trabajadores para que votaran a favor. Por su parte, el argumento fue etiquetado por, Eric Milner, el abogado del Sindicato Laboral de Amazon (ALU), como «absurdo».

Ver más: Reacción de Biden al primer sindicato de Amazon

Hay que recordar que, el pasado 1 de abril, los empleados de la planta JFK8 de Amazon en Nueva York, ganaron a Amazon tras meses de debate, donde se creó el primer sindicato en Estados Unidos.

Finalmente, 2.654 miembros de la nómina de Amazon votaron a favor de la creación del sindicato, frente a los 2.131 que votaron en contra. Del mismo modo, Milner, «Amazon ha optado por ignorar esto y participar en tácticas dilatorias para evitar lo inevitable: sentarse a la mesa de negociaciones y negociar un contrato».

Tonight's the night! Join:@BernieSanders

and@Shut_downAmazon@Michalitttta@Angelikaswayy

from@amazonlabor

to learn how YOU and your coworkers can unionize.

They took on Bezos. You can take on your boss. 💪

8pm ET/5pm PT

RSVP: https://t.co/fbm7xTbFcs pic.twitter.com/EA5wmH83Rr

— Emergency Workplace Organizing (@organizeworkers) April 11, 2022