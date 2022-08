Departamento del Tesoro emite bonos por $98.000 millones

Washington, DC.- El U.S. Department of the Treasury emite bonos del Tesoro por un monto de $98.000 millones en deuda a mitad del mes de agosto con bonos a corto, mediano y largo plazo.

Del mismo modo, la emisión de deuda de 54.100 millones de euros, vence el 15 de agosto. Este será una oportunidad para los inversores de reinvertir esta cantidad, al mismo tiempo, que se dispondrán de nuevos títulos de deuda por un valor de 43.900 millones.

Por su parte, el Tesoro ofrece tres productos: pagarés a 3 años por un monto de 42.000 millones; a 10 años, por un monto de 35.000 millones; y a 30 años, por un monto de 21.000 millones.

Esta subasta o emisión de bonos concuerda con la compleja situación económica luego de dos trimestres de constante caída del PIB, la inflación subiendo y la Reserva Federal incrementando los tipos de interés para frenar el IPC.

